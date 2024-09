Prefeitura de Campina Grande inaugura novos centros de saúde

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Saúde, inaugurou nesta segunda-feira (16), dois novos importantes equipamentos que prometem ampliar e melhorar os serviços de saúde oferecidos à população.

O Centro Materno-Infantil de Atenção Integral à Saúde (CEMAIS) e o Hospital de Amor – Instituto de Prevenção, que já estão em funcionamento e atendendo diversas demandas de saúde.

O Centro Materno-Infantil de Atenção Integral à Saúde (CEMAIS) tem como foco principal o atendimento integral de mulheres e crianças, abrigando ambulatórios do Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA) e do Hospital da Criança e do Adolescente (HCA).

No local serão realizados exames como os testes do pezinho, olhinho, linguinha e orelhinha, além de exames ginecológicos e consultas especializadas. Também estarão disponíveis os serviços de planejamento familiar, como vasectomia, DIU e laqueadura, consultas de pré-natal, ultrassonografias e raio-x.

O CEMAIS possui 25 ambulatórios, distribuídos entre diversas especialidades médicas, como alergologia, pneumologia, endocrinologia, gastroenterologia, dermatologia, neurologia, nefrologia, pediatria, ginecologia e outras áreas voltadas para o bem-estar de crianças e mulheres.

Entre os serviços oferecidos também estão as consultas para pacientes com síndrome de Down, cuidados paliativos e procedimentos menores. O centro dispõe ainda do atendimento odontológico, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e psicopedagogia.

Já o Hospital de Amor – Instituto de Prevenção tem como principal objetivo o diagnóstico de câncer de mama, de pele e colo do útero, oferecendo uma estrutura que pode atender até 350 mulheres diariamente. No local serão realizados exames essenciais para a detecção precoce de câncer, a exemplo da mamografia, ultrassonografia mamária, colposcopia, raio-x e os exames citológicos.

Além disso, a unidade também atuará no diagnóstico e prevenção de câncer de pele. Entre as especialidades disponíveis estão mastologia, oncologia e ginecologia, oferecendo um serviço completo para o acompanhamento e tratamento de pacientes.

A implantação do Hospital de Amor em Campina Grande foi uma articulação do senador Veneziano Vital do Rêgo, junto à fundação filantrópica mantenedora do serviço.

“Foi uma soma de esforços e em breve uma unidade própria será construída para o Hospital de Amor em Campina Grande”, disse o senador.

Com essas inaugurações, Campina Grande dá um importante passo na ampliação dos serviços de saúde, proporcionando atendimento especializado e humanizado para milhares de pessoas.

“Eu estou muito feliz. Estamos entregando o CEMAIS e o Hospital de Amor. Esse é o compromisso de toda uma gestão”, disse o secretário municipal de Saúde, Carlos Dunga Júnior.

