Opera Paraíba realiza primeiras cirurgias ortopédicas do Hospital de Solânea

Seis pessoas deixaram a lista de espera para a realização de cirurgias de ortopedia no Brejo paraibano nesse fim de semana. Pela primeira vez na região, os procedimentos de joelho foram realizados por meio do Opera Paraíba, no Hospital Estadual de Solânea, unidade integrante da rede hospitalar estadual.

A interiorização do serviço e facilitação do acesso da população às cirurgias eletivas é um dos objetivos do programa, criado pelo Governo da Paraíba em 2019. Desde o início, já são mais de 131 mil pessoas beneficiadas.

As cirurgias de reconstrução ligamentar, comandadas pelos médicos Francisco Borborema e Carlos Cândido, foram todas feitas com o uso da videoartroscopia, técnica que permite uma melhor recuperação para o paciente, como explica o ortopedista.

“As cirurgias realizadas no último sábado no Hospital de Solânea representam mais um marco para o programa Opera Paraíba. Cirurgias de joelho feitas por videoartroscopia que vão garantir uma mobilidade precoce e melhor recuperação para os pacientes de toda a região, pacientes que precisavam se deslocar para Campina, João Pessoa, e até Mamanguape. E a gente realizando essas cirurgias cada vez mais descentralizando, os pacientes vão ter cada vez mais vantagens,” explicou Francisco Borborema.

O paciente Raian Rodrigues foi um dos beneficiados e evidenciou o fato de ter realizado a cirurgia na própria cidade. “Eu ia fazer essa cirurgia em Mamanguape, aí quando me avisaram que eu ia fazer aqui em Solânea, achei bom demais, pertinho da minha casa. Para se movimentar para outra cidade é muito ruim, o custo é mais alto e pra Solânea, o custo é menor,” destacou.

De acordo com a diretora-geral do hospital, Vanessa Viegas, a unidade passa a oferecer mensalmente os procedimentos ortopédicos.

“O início das cirurgias ortopédicas aqui na nossa unidade é um marco histórico para nossa região. Poder realizar cirurgias de alta complexidade, com o uso de equipamentos modernos através do Opera Paraíba no Hospital Estadual de Solânea é um grande avanço. A regionalização dos serviços de saúde tem dado aos paraibanos um ganho muito grande na assistência ao paciente. E agora a especialidade fica de forma fixa aqui, com procedimentos realizados todos mensalmente”, detalhou.

Para participar do programa é necessário que o usuário tenha indicação cirúrgica e encaminhe os exames e documentos necessários à Secretaria de Saúde de seu município ou realize o cadastro no site operaparaiba.pb.gov.br.

