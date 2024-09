Neuropsicologia: conheça tudo sobre área em constante ascensão

Após o período da pandemia da Covid-19, a OMS emitiu um alerta de que a saúde mental necessitava de uma atenção redobrada. Alguns anos após o aviso, especialistas da saúde constataram que o bem-estar mental continua evidenciando números que merecem atenção, visto que, após a onda do Coronavírus, segundo os dados levantados pela Organização Pan-Americana de Saúde, doenças neurodegenerativas aumentaram cerca de 71% em todo o mundo. Cenários como este destacam a descoberta de novos diagnósticos, tratamentos, bem como enfatiza a atuação de alguns profissionais.

Entre as diversas profissões que entram em exercício diante desta realidade, o neuropsicólogo conquista notoriedade por ser uma especialidade da Psicologia que realiza interface com a Neurociência. É de responsabilidade deste profissional discernir e pesquisar as maneiras que cérebro tem suas funções cognitivas afetadas. Entre estas funções estão o raciocínio, a memória, a capacidade de julgamento, a atenção, o comportamento e as emoções. Além disso, a função da Neuropsicologia é compreender os processos mentais básicos e superiores em todas as suas formas e complexidades da mente.

Para atuar neste setor é necessário ser psicólogo(a) e realizar uma especialização na área, como a pós-graduação em Neuropsicologia ofertada pela Unifacisa. O curso surge como peça fundamental para o diagnóstico, tratamento e reabilitação de transtornos neurológicos e oferece aos profissionais uma capacitação atualizada com foco na interação existente entre o comportamento e o cérebro, de maneira que há abordagens teóricas e práticas de intervenç&a tilde;o neuropsicológica.

O método de ensino usado na Unifacisa garante aquisição do conhecimento em Neuropsicologia de maneira sólida, o que, posteriormente, garante uma atuação segura em contextos diversos no setor. Com 480h, divididas em 12 meses, a especialização oferta módulos de estudo clínico e atividades práticas supervisionadas.

Ao final do curso, o psicólogo(a) pós-graduado estará capacitado para desenvolver suas funções com maestria e precisão.

Além disso, após cinco anos de atuação comprovada, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) permite que seja emitido o título de especialista, através de um processo avaliativo.

Objetivos da pós-graduação em Neuropsicologia:

– Capacitar psicólogos acerca da Neuropsicologia, sua inserção e abrangência;

– Pesquisar as atividades cognitivas e a forma como estas interagem entre si para o discernimento do funcionamento cerebral;

– Informar a respeito das inúmeras patologias que afetam o Sistema Nervoso Central;

– Capacitar alunos para que possam avaliar e intervir de forma neuropsicológica a partir dos manejos mais atualizados disponíveis;

– Exercer atividades em equipes interdisciplinares, realizar pesquisas e atendimento assistencial.

Por meio de uma metodologia de ensino centrada no aluno que o coloca como protagonista do processo de aprendizagem e que o impulsiona ao desenvolvimento de autonomia, responsabilidade e capacidade de tomada de decisões, o curso fica por conta de um corpo docente formado por profissionais multidisciplinares que estão por dentro das tendências e avanços da área.

Com formações em universidades renomadas no país e no exterior, cada um desses profissionais possui ampla experiência clínica e acadêmica que será compartilhada através de aplicações teóricas e práticas, além de oferecerem supervisão durante todo o processo.

O profissional que optar pela qualificação neste setor irá ao encontro de um mercado de trabalho com alta demanda em algumas áreas de atuação, como: Neuropsicologia Clínica, Reabilitação de Perdas de Funções de Base Cerebral; Neuropsicologia no Contexto Hospitalar, Neuropsicologia Infantil e muitos outros que também serão abordados ao logo do plano de curso ofertado pela Unifacisa.

Além destas possibilidades, ainda é possível atuar em centro de acolhida, ambulatórios, clínicas, hospitais, escolas, diagnóstico de desordens mentais, desenvolvimento e elaboração de materiais que auxiliarão em diagnósticos, pesquisas e em instituições de ensino.

Se você é formado em Psicologia e deseja aprofundar seus conhecimentos no campo da avaliação das funções do cérebro e sua relação com o comportamento e as funções cognitivas, então essa especialização é para você. Supra a crescente necessidade de profissionais especializados no sistema de saúde e matricule-se na pós-graduação em Neuropsicologia da Unifacisa.

