Podcast: entenda a importância da alimentação para a saúde mental

No quadro “Conversa com a Nutri” do programa “Conexão Caturité”, a nutricionista Amanda Albuquerque destacou a importância da alimentação para a saúde mental, especialmente no contexto da campanha Setembro Amarelo, que foca na prevenção do suicídio e na promoção da saúde mental.

Amanda explicou como uma dieta equilibrada pode auxiliar na prevenção e no tratamento da depressão.

Ela sugeriu incluir alimentos ricos em ômega 3, como sardinha, atum e sementes de linhaça e chia, que têm propriedades anti-inflamatórias e ajudam a melhorar o funcionamento do cérebro.

Além disso, recomendou frutas e vegetais, como espinafre, brócolis, abacate e banana, que são ricos em vitaminas do complexo B e ácido fólico.

Outras dicas incluem o consumo de oleaginosas, como nozes e amêndoas, grãos integrais e alimentos ricos em triptofano, como peixes, ovos e sementes de abóbora.

Amanda também mencionou o chocolate amargo (70% cacau ou mais) como uma opção para melhorar o humor, desde que consumido com moderação.

Ela enfatizou a importância de combinar uma boa alimentação com exercícios físicos e, principalmente, a busca por ajuda profissional se necessário.

