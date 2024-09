Consultório JM: entenda tudo sobre refluxo gastroesofágico

No quadro “Consultório JM” do programa Jornal da Manhã da Rádio Caturité FM, o médico Antônio Henriques explicou sobre a doença do refluxo gastroesofágico, que ocorre quando o conteúdo do estômago retorna ao esôfago.

Ele destacou que a condição pode afetar tanto crianças quanto adultos, e que os principais sintomas incluem queimação no peito, regurgitação e tosse após as refeições.

O médico também ressaltou a importância de mudanças comportamentais no tratamento, como perda de peso, evitar alimentos que agravam o problema e não se deitar logo após as refeições.

Em casos mais graves, o tratamento pode incluir medicação ou até cirurgia.

Confira o quadro completo abaixo:

