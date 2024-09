Podcast: saiba como potencializar o efeito dos hidratantes na pele

No quadro “De Bem com o Espelho” do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes Florêncio ofereceu dicas para potencializar o efeito dos hidratantes.

Ela destacou a importância da esfoliação, que remove células mortas e facilita a absorção dos produtos de hidratação, seja para a pele do rosto, corpo, lábios, mãos ou pés.

Isanna recomendou realizar a esfoliação de 2 a 3 vezes por semana, ajustando a frequência de acordo com a sensibilidade da pele.

A consultora de beleza enfatizou a necessidade de aplicar o hidratante após a esfoliação para obter uma pele mais macia e sedosa.

Além disso, ela lembrou da importância de usar protetor solar para proteger a pele.

Ouça aqui o podcast completo.

