No “Papo Animal” do programa Conexão Caturité, o médico veterinário Edroaldo Cavalcante trouxe dicas para os donos de pets sobre cuidados com cães e gatos.

Em sua participação, ele ressaltou a importância da vacinação e do tratamento contra vermes para garantir a saúde dos animais.

Ele destacou que filhotes devem receber tratamento contra vermes a partir dos 15 dias de vida, com reforços a cada 30 dias e posteriormente a cada 2 a 3 meses, especialmente para cães.

Para gatos, o tratamento pode ser menos frequente, mas igualmente necessário.

Além disso, as vacinas são essenciais: cães devem receber a vacina V10, que protege contra 10 doenças, a partir dos 45 dias de vida, com reforços anuais.

Gatos devem receber a vacina V4 ou V5, com duas doses a partir dos 30 dias de vida e reforços anuais.

Edroaldo também enfatizou a importância da vacina antirrábica e a necessidade de consultas regulares com um veterinário para manter a saúde dos pets em dia.

Ouça o podcast completo aqui.

