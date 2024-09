Paraíba registra aumento de 20% em transplantes de órgãos

No mês dedicado à sensibilização sobre a doação de órgãos, a Central de Transplantes da Paraíba tem mostrado resultados expressivos nas doações e transplantes de órgãos no estado. Em comparação com o mesmo período do ano passado, de janeiro a setembro, o número de transplantes aumentou em 20%.

Este ano já foram registrados 210 transplantes, sendo 153 de córneas, seis de coração, 16 de rim, 26 de fígado, nove de medula óssea. Em 2023, foram 175 transplantes, distribuídos em 125 de córneas, seis de coração, 23 de rins e 17 de fígado e quatro de medula óssea.

Em relação ao número de doações, também se percebeu um acréscimo. Em 2023, nos nove primeiros meses do ano, foram 29 doadores efetivos de multiórgãos, 88 órgãos captados e 37 disponibilizados para outros estados. Este ano, os dados mostram 38 doadores efetivos, 105 órgãos captados e 52 ofertados para a Central Nacional de Transplantes.

A diretora da Central Estadual de Transplantes, Rafaela Dias, destaca o aumento das autorizações familiares aliado às capacitações das equipes como fatores que vêm contribuindo para o crescimento das doações e transplantes no estado.

“A gente sempre precisa reforçar que sem a autorização dos familiares nada disso estaria acontecendo. Então cada vez mais a negativa familiar do nosso estado vem diminuindo, por conta das ações realizadas e da conscientização da população em aceitar e autorizar a doação de órgãos num momento tão difícil para uma família. Além disso, os treinamentos e capacitações realizadas com as equipes envolvidas em todo o processo têm sido fundamentais para o avanço do serviço na Paraíba,” observa.

Em alusão à campanha nacional de incentivo à doação de órgãos, a Central de Transplantes desenvolveu uma programação com ações que visam desmistificar informações relativas ao tema.

O ápice da programação do Setembro Verde acontece no próximo dia 24, no auditório do Senac Centro, em João Pessoa, junto com a apresentação do programa Laços de Vida.

Ainda durante o mês de setembro, terão intervenções educativas, simpósios, palestras e a segunda edição do Curso de Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTTS).

Confira a programação:

Data: 13/09 – Intervenção Educativa sobre doação de órgãos e tecidos

Hora: 11h

Local: Uninassau

Data: 14/09 – Palestra sobre Doação de Órgãos e Tecidos

Hora: 9h

Local: Unopar Campina Grande

Data: 16/09 – Palestra sobre Doação de Órgãos e Tecidos

Hora:19h

Local: Unopar Campina Grande

Data: 16/09 – Intervenção educativa sobre doação de órgãos e tecidos

Hora: 15h

Local: Sistema Dinâmico de Ensino – Alagoa Grande

Data: 17/09 – Palestra sobre Doação de Órgãos e Tecidos

Hora:19h

Local: Unopar Campina Grande

Data: 20/09 – Intervenção Educativa sobre doação de órgãos e tecidos

Hora: 11h

Local: Uninassau

Data: 21/09 – Simpósio da Liga de Transplante da UFPB

Hora: 8h às 12h

Local: Auditório do Centro de Ciências Médicas da UFPB

Data: 24/09 – Abertura Oficial do Setembro Verde

Hora: 9h

Local: Auditório Senac/Centro

Lançamento do Programa Laços de Vida Hora: 9h

Local: Auditório Senac/Centro

II Encontro de CIHDOTTS

Hora: 14h às 18h

Local: Fundação Casa José Américo

Data: 24/09 – Palestra sobre Doação de Órgãos e Tecidos

Hora: 19h

Local: Unip Campina Grande

Data: 27/09 – Encontro CRM/PB

Hora: 14h às 18h

Local: Auditório do CRM

