HUAC tem programação especial voltada para o Setembro Amarelo

O quadro “Saúde em Dia” do programa Conexão Caturité destacou duas importantes iniciativas do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC).

A primeira foi sobre a feira agroecológica, realizada quinzenalmente às quartas-feiras, em que agricultores da Associação Eco Borborema vendem alimentos orgânicos no Caese, promovendo alimentação saudável para a comunidade hospitalar e a população em geral.

Além disso, o quadro abordou as ações do Setembro Amarelo, com foco na prevenção ao suicídio e saúde mental.

O psiquiatra Elton Souza de Lima e a psicóloga Joelma Araújo ressaltaram a importância do autocuidado e do apoio psicológico, com atividades programadas para o dia 27 de setembro no HUAC.

