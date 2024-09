Podcast: se sentir bem é o primeiro passo para uma boa saúde mental

No quadro “De bem com o espelho” do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes abordou a importância dos cuidados pessoais, especialmente durante a campanha Setembro Amarelo.

Ela destacou que se sentir bem consigo mesmo é importante para a saúde mental e emocional.

Isanna incentivou a todos a se olharem no espelho e a se cuidarem diariamente, ressaltando que pequenos atos de autocuidado, como usar um batom ou fazer a barba, podem aumentar a autoestima e o bem-estar.

Além disso, ela enfatizou a importância de elogiar e amar aqueles ao nosso redor, mantendo uma atitude positiva e amorosa.

Ouça o podcast completo abaixo:

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online