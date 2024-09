No quadro “Saúde Mental” do programa Conexão Caturité, a psicóloga Josiplessis Marques destacou os desafios do cenário atual para a saúde mental, abordando como o excesso de demandas e pressões pode desencadear transtornos de ansiedade.

Ela explicou que sentimentos como medo, insegurança e expectativas negativas podem afetar profundamente o equilíbrio emocional, resultando em distúrbios como o transtorno do pânico, TOC e fobias.

A psicóloga reforçou a importância de proteger a qualidade de vida e revisar o estilo de pensar para enfrentar esses desafios.

Ouça o podcast completo aqui.

