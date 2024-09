Podcast Papo Animal: sinais de alerta sobre cardiopatias em cães

No quadro “Papo Animal” do programa Conexão Caturité, o tema abordado foi a cardiopatia em cães.

O veterinário Edroaldo Cavalcante explicou que as cardiopatias, que são doenças relacionadas ao coração, podem afetar a saúde dos cães e são causadas por alterações no funcionamento do órgão.

Ele destacou sinais de alerta, como fraqueza, cansaço excessivo durante exercícios ou brincadeiras e até desmaios.

Edroaldo ressaltou a importância de procurar um veterinário para diagnóstico e tratamento, que pode incluir exames como ecocardiograma e eletrocardiograma, além de ajustes na alimentação e rotina do animal.

A prevenção e o acompanhamento adequado são essenciais para garantir a saúde cardíaca dos pets.

Ouça aqui o podcast completo e entenda mais.

