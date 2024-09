Saúde de João Pessoa inicia ações do ‘Setembro Amarelo’

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) iniciou, nesta terça-feira (3), a programação alusiva ao Setembro Amarelo. A primeira atividade aconteceu no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) AD III David Capistrano, referência para o atendimento de pessoas com sofrimento mental em decorrência do uso prejudicial de álcool e outras drogas.

“Começamos oficialmente em nossa Capital as ações do Setembro Amarelo, essa campanha tão importante que acontece mundialmente e que busca sensibilizar para as questões relacionadas à saúde mental. Mas, mais do que entender e acolher o outro neste mês, a nossa Rede Municipal de Saúde está estruturada e nossos profissionais qualificados para prestar uma assistência e acolhimento durante todo o ano, independente de campanhas, estando à disposição de todos que queiram e precisem de nosso apoio e, como o tema deste ano reforça, se precisar, peça ajuda”, destaca o secretário de Saúde de João Pessoa, Luis Ferreira.

Na abertura da programação, foi realizada com os pacientes do Caps AD III a dinâmica da árvore da vida, que busca estimular a vontade de viver, por meio de mensagens inspiradoras feitas pelos próprios pacientes.

“Em nosso serviço recebemos muitas pessoas que tentaram o suicídio, então em nossa programação resolvemos focar na vida e não o ato de tirá-la, mas na importância de mantê-la, no como é bom viver, por isso, todas as nossas ações seguem o tema ‘Viver é Vencer’, começando com a dinâmica da árvore da vida, que proporciona uma troca entre os usuários que é fundamental nesse processo de conscientização para valorização da vida, quando eles escutam palavras de apoio deles mesmos e não apenas dos profissionais do serviço”, explica Carol Porto, diretora geral do Caps AD III David Capistrano.

As ações em alusão ao Setembro Amarelo no Caps AD seguem acontecendo até o final do mês, com a realização da ‘Gincana Capistrana’ no dia 20 e uma palestra sobre ‘Mitos e verdades sobre o suicídio’, no dia 30 deste mês.

Programação – Todos os serviços que compõem a Rede Municipal de Saúde contam com ações ao longo do mês de setembro para falar sobre saúde mental. Nas Unidades de Saúde da Família (USFs) e Policlínicas Municipais salas de espera contarão com a realização de rodas de diálogo e palestras acerca do tema.

Hospitais e UPAS também realizarão atividades alusivas e o letreiro ‘João Pessoa’, localizado no Largo de Tambaú, ganhará a iluminação amarela para chamar atenção para a causa.

Já nos serviços que compõem a Rede de Atenção Psicossocial (RAPs) da SMS, a programação se torna mais específica. No Centro de Referência do Cuidado à Vida (CRV), serviço especializado no atendimento de usuários com depressão, as atividades do mês de prevenção ao suicídio acontecerão no dia 15 com a oferta de práticas integrativas para os usuários.

No Caps Gutemberg Botelho, no Bairro dos Estados, a programação começa nesta quinta-feira (5) com apresentação de Canto Coral. No dia 11 haverá a apresentação do grupo ‘Passageiro 22’ e, no dia 17/09 serão realizadas rodas de diálogo e atividade física em praça pública. Já no dia 27 será um momento com o grupo operativo e de relaxamento e, o encerramento será no dia 30/09 com o ‘Chá com Prosa’.

O Caps Onfanto-juvenil Cirandar, no bairro do Roger, levará as ações do Setembro Amarelo a três escolas. No dia 12, a visita será na Escola Municipal Luiz Vaz de Camões; no dia 19, na Escola Municipal Tarsila Barbosa da Franca; e no dia 26, na Escola Municipal Arnaldo de Barros Moreira.

Já no Caps Caminhar III, no Jardim Cidade Universitária, as ações alusivas ao Setembro Amarelo acontecem entre os dias 23 e 27/09, nos turnos da manhã e tarde. O espaço vai promover atividades envolvendo artes, palestras, atividade física, dinâmicas de grupo e música.

Setembro Amarelo – O dia 10 de setembro é, oficialmente, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza, em território nacional, o Setembro Amarelo, que é a maior campanha antiestigma do mundo. Este ano, o lema permanece sendo ‘Se precisar, peça ajuda!’.