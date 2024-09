Podcast: entenda o papel da nutrição na prevenção de doenças

No quadro “Conversa com a Nutri” do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque destacou a importância da nutrição na promoção da saúde e na prevenção de doenças.

Em comemoração ao Dia do Nutricionista, celebrado em 31 de agosto, Amanda ressaltou que o papel do nutricionista vai além do emagrecimento, sendo essencial para o bem-estar geral.

Ela explicou que a alimentação equilibrada é fundamental para o bom funcionamento do organismo e incentivou os ouvintes a procurarem orientação nutricional personalizada.

Amanda também mencionou a diversidade de áreas de atuação dos nutricionistas, desde a nutrição clínica até a esportiva, enfatizando a importância desse profissional na busca por uma vida saudável.

Ouça o podcast completo aqui.

