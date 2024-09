No quadro “Saúde Mental” do programa Conexão Caturité, a psicóloga Josiplessis Marques concluiu sua série sobre os impactos negativos do uso excessivo de dispositivos eletrônicos e redes sociais na saúde física, mental e social.

Josiplessis destacou como o consumo passivo de conteúdos digitais pode reduzir nossa criatividade e capacidade de pensar de forma original, além de prejudicar o foco e a concentração a longo prazo.

Ela sugeriu a importância de equilibrar o tempo online com atividades offline, como hobbies criativos, práticas físicas e momentos de desconexão total.

Josiplessis também enfatizou a necessidade de ajustar notificações, sair de grupos de discussão irrelevantes e praticar pausas regulares para evitar a fadiga mental.

Ela encerrou com uma reflexão sobre o “FOMO” (medo de ficar de fora) e a importância de priorizar a qualidade de vida sobre a necessidade de estar constantemente conectado.

Ouça o podcast completo aqui.

