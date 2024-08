Voluntários: médicos atendem mais de 2,5 mil pacientes da fila do SUS

Médicos voluntários da SAS Brasil acompanham a rota do Rally do Sertões —23 a 31 de agosto— e atendem pacientes que estão na fila do SUS.

MAIS DE 2,5 MIL PACIENTES ATENDIDOS

Mais de 2,5 mil pacientes foram atendidos e quase 12 mil atendimentos [consultas, exames e procedimentos] foram realizados durante o período. Na última sexta-feira (30), as duas carretas com unidades móveis onde acontecem os atendimentos estavam em Formosa (GO), cidade em que foram disputadas a 6ª e a 7ª etapas do Rally do Sertões.

Médicos da SAS atenderam diversas especialidades. Foram elas: oftalmopediatria, dermatologia, cardiologia, neurologia, alergologia, pediatria e ginecologia. Atendimentos psicológicos também foram realizados.

A oftalmopediatria foi um dos principais focos. A organização realizou exames de vista em crianças e disponibilizou armações de óculos gratuitas para aquelas que foram diagnosticadas com problemas na vista.

O propósito é aliviar a fila do SUS. Antes de chegar às cidades, representantes da SAS entraram em contato com a Secretaria de Saúde local para buscar informações quanto às necessidades. Os pacientes atendidos precisaram realizar agendamento.

Os atendimentos passaram por quatro cidades durante o Rally do Sertões em 2024. A ação começou em Brasília (DF) e passou por Santa Maria da Vitória (BA) e Formosa (GO). Cavalcante (GO) foi a única cidade fora da rota da competição que também teve atendimentos.

Pelo menos 70 voluntários participaram do mutirão de atendimentos. Além de membros fixos da equipe, a SAS Brasil contou com a ajuda de médicos das cidades por onde passou e de alunos de universidades de medicina.

HISTÓRIA E DIFICULDADES

O voluntariado da SAS Brasil começou em 2013, justamente no Rally do Sertões. Desde então, a organização acompanha a rota da competição em todas as edições.

neste sábado (31), a SAS Brasil não atua somente no Rally do Sertões. Além das carretas na competição, o projeto tem duas unidades se locomovendo pelo país e cinco fixas de telemedicina avançada [uma em Goiás e quatro no Ceará].

A organização encontra dificuldades. Entre elas, as principais são a busca por especialistas para alguns atendimentos e a sequência do acompanhamento do paciente.

A maior dificuldade neste sábado (31) é captar especialistas. Tem muitas cidades que precisam de alguma especialidade que a gente, infelizmente, não consegue captar para atender. Isso é muito ruim, mas, quando a gente já está na ação, a nossa maior dificuldade é fazer um acompanhamento contínuo juntamente com a Secretaria de Saúde. Existem cidades que não têm um hospital de direcionamento, um hospital central para a gente encaminhar os pacientes para, caso precise fazer alguma especialidade. Ana Beatriz Leite, coordenadora médica da SAS Brasil

