Está pensando em adotar um animal de estimação? Saiba mais

Ter um cachorro, um gato ou qualquer outro animal de estimação é um desejo de muitas crianças. Talvez seja o seu caso, não?

Mas acrescentar um membro à família é uma grande responsabilidade, e é necessário pôr em prática uma série de adaptações para conseguir dar uma boa vida para o novo bichinho.

É que, assim como os seres humanos, os animais também precisam de cuidados específicos durante diferentes fases da vida.

Por exemplo, os filhotes têm mais energia e gostam muito de brincar – igual às crianças. Já os pets mais velhos precisam descansar mais e não conseguem executar algumas coisas.

Isso tudo também deve ser levado em conta antes de adotar qualquer animalzinho.

As necessidades básicas, como comida, água e lazer, devem ser oferecidas de forma abundante para os animais de todas as idades. Só muda se houver algum problema de saúde. Os idosos precisam de mais vitaminas do que os filhotes e os adultos.

Outro cuidado é que os filhotes têm o sistema imunológico mais sensível e não podem ficar doentes antes de tomarem as primeiras vacinas.

Ainda assim, não é preciso deixá-los em quarentena total como muitos fazem ou passear com eles no colo. Ter contato com outros animais vacinados já ajuda para uma melhor socialização no futuro.

Mais um erro comum cometido pelos adotantes é subestimar os filhotes. “Muitos pensam que ele é só fofinho e calminho, mas tem muita energia e precisa gastar”, diz a funcionária de um abrigo.

Apesar das limitações de cada um, exercício é essencial para pets de qualquer idade. Mesmo os mais velhos que acabam perdendo a audição, visão ou mesmo os dentes precisam brincar e se exercitar, desde que respeitando suas limitações.

O ideal é levar o animal de estimação regularmente no veterinário para achar uma maneira adequada de suprir todas as necessidades dele.

Outro ponto que as pessoas não compreendem direito antes de adotar. Tem a ver com o porte, ou seja, o tamanho que cachorro vai ter quando terminar de crescer.

Alguns adotantes não se dão conta de que o cachorro pode não ficar do mesmo tamanho de quando ele chegou, o que pode resultar em abandonos.

“É preciso saber que o pet vai dar despesas ao longo da vida, vai precisar gastar energia, vai crescer, engordar, vai destruir coisas e precisa ser ensinado a ter limites”, diz Gabriele Agudo, cuidadora de um abrigo para animais.

“Um animal de estimação é para a vida toda, mesmo se houver mudança de cidade ou casa. Ele não é uma coisa para ser descartada”, acrescentou.

Mas como saber se seu bichinho está feliz e adaptado em casa? Os sinais são claros: se ele come, bebe, faz as necessidades naturalmente, te segue na casa toda, sempre quer seu carinho e dar beijos em você, então isso significa que ele se sente à vontade e está feliz.

*Ana Clara Cottecco/Folhapress

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online