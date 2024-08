Três pontos móveis para vacinação funcionam em João Pessoa

Em João Pessoa, a vacinação é realizada de segunda a sábado, inclusive com horários estendidos, para garantir a assistência preventiva, que é um direito de todos. No sábado, a Prefeitura também mantém três pontos móveis funcionando até as 16h, disponibilizando todas as vacinas de campanha (Influenza, Covid-19 e Dengue) e doses que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação.

Um atendimento diferenciado também é ofertado pelo Centro Municipal de Imunização (CMI), localizado no bairro da Torre, que funciona no período das 8h às 12h. Nos fins de semana e feriados, o serviço atende exclusivamente pessoas que tiveram alguma exposição ou acidentes com perfurocortantes e precisam da vacina antirrábica humana e dT (difteria e tétano). Já no caso da antirrábica, são para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos.

É importante lembrar que a vacina que protege contra Covid-19 passou a ser incorporada ao calendário vacinal de rotina da criança, conforme o Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde. O objetivo principal é reduzir casos graves e óbitos. Por isso, é fundamental alcançar elevadas e homogêneas coberturas vacinais para todos os grupos com indicação.

Para as crianças a partir de seis meses a menores de cinco anos de idade, a vacina faz parte da rotina da caderneta da criança. Nos grupos prioritários, a dose pode ser anual ou semestral. No caso de pessoas idosas, gestantes, puérperas e imunossuprimidos, a vacinação é semestral.

Já a proteção contra a Influenza, mesmo com o final da Campanha Nacional de Vacinação, a Prefeitura de João Pessoa segue ofertando o imunizante para toda a população acima de seis meses de idade, enquanto houver doses disponíveis. A vacina é segura e considerada uma das medidas mais eficazes para evitar casos graves e óbitos por gripe.

Todos os imunizantes disponíveis das campanhas ativas (Covid-19 ou Influenza) podem ser administrados simultaneamente com qualquer outro que faz parte do calendário de rotina, em qualquer intervalo de tempo, na faixa etária de seis meses de idade ou mais.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta vacina.

Locais de vacinação em João Pessoa neste sábado (31):

Home Center Ferreira Costa: 8h às 16h

Shopping Sul: das 9h às 16h

Shopping Tambiá: das 10h às 16h

Vacinas de campanha:

– Dengue: para adolescentes de 9 a 14 anos

– Covid-19: apenas para grupos prioritários

– Influenza: população acima dos seis meses de idade

– Vacinas do calendário de rotina

Centro Municipal de Imunização (sábados e domingos): das 8h às 12h

Exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) de urgência.

Público: Pessoas que tiveram algum acidente com perfurocortantes e, no caso da antirrábica, para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos.