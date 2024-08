Hospital de João Pessoa faz mutirão de cirurgias plásticas

O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), administrado pela Prefeitura de João Pessoa, realiza, neste sábado (31), mais uma ação que vai beneficiar usuários da Rede Municipal de Saúde. O mutirão de cirurgias plásticas vai atender oito pacientes.

Entre as intervenções programadas estão blefaroplastia, cirurgia que visa remover o excesso de pele e gordura das pálpebras; reconstrução de lóbulo da orelha, lipomas, sinais e cistos cebáceos, entre outros procedimentos.

Os pacientes que serão atendidos no mutirão são usuários da Rede Municipal de Saúde que já estavam em atendimento no Hospital Santa Isabel aguardando a realização da cirurgia. Os procedimentos serão realizados pela equipe de cirurgiões plásticos do hospital.

Além do mutirão de cirurgias plásticas, o Hospital Santa Isabel realizou em agosto outros mutirões, como cirurgias de mão e vasectomia, beneficiando vários pacientes.

As cirurgias de mão, realizadas pela equipe do HMSI, englobam o membro superior e têm como objetivo tratar situações que impactam estruturas como ossos, articulações, ligamentos, tendões, músculos, nervos e pele, por exemplo.

Já as cirurgias de vasectomia fazem parte do Serviço em Saúde do Homem disponibilizado pelo Santa Isabel. O procedimento é um método contraceptivo seguro, simples e rápido ofertado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Sempre realizados nos finais de semana, os mutirões, que ajudam a reduzir a fila de espera por esses procedimentos, vão continuar acontecendo, conforme programação prevista pela direção do HMSI.