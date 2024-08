Como lidar com pessoas difíceis? Este foi o tema abordado pela psicóloga Josiplessis Marques, durante a sua participação no programa Jornal da Manhã, da Rádio Caturité, nesta quinta-feira (29).

A especialista trouxe quatro princípios básicos para lidar com os diferentes tipos de pessoas, que são: desenvolvimento do princípio do bem; a alegria; o amor; e a ação positiva.

“Ninguém é destrutivo porque quer. Claro que algumas pessoas provocam raiva e vingança, mas não significa que elas sejam assim o tempo todo. É interessante que tenhamos a generosidade do perdão”, enfatizou.

Ouça o podcast completo aqui.

