Podcast: HUAC realiza a primeira dessensibilização ao leite pelo SUS

No quadro “Saúde em Dia” do programa “Conexão Caturité”, foi destacado um marco importante para a saúde na Paraíba: o Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC) realizou a primeira dessensibilização ao leite pelo SUS no estado.

Katharine Martins, médica alergista, explicou que esse procedimento inovador é destinado a pacientes com alergias alimentares graves e persistentes, que correm risco de reações anafiláticas.

Além disso, foi anunciado que, em setembro, o HUAC inaugurará o primeiro centro de referência em alergia alimentar da Paraíba, o CREA, oferecendo suporte especializado para pacientes com alergias alimentares na região.

