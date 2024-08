Podcast: a importância de não compartilhar produtos de maquiagem

No quadro “De Bem com o Espelho” do programa Conexão Caturité, Isanna Menezes Florêncio, consultora de beleza, destacou a importância de não compartilhar produtos de maquiagem para evitar contaminações.

Ela explicou que itens como bases líquidas podem ser emprestados apenas se aplicados em superfícies externas, sem contato direto com a pele.

Produtos como pós compactos, corretivos com aplicadores, máscaras de cílios e pincéis não devem ser compartilhados.

Isanna também alertou sobre a necessidade de higienização constante de pincéis e produtos usados por maquiadores profissionais para garantir a saúde e segurança de todos.

