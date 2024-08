Podcast: psicólogo aborda a saúde mental da pessoa idosa após a pandemia

No quadro “Momento UAMA” do programa Conexão Caturité, o professor Edvaldo, do Departamento de Psicologia da UEPB, abordou a saúde mental da pessoa idosa, destacando os impactos da pandemia e as dificuldades econômicas como fatores que fragilizam esse grupo.

Ele enfatizou a importância de fortalecer espaços de convivência para promover o bem-estar e anunciou a parceria entre a UAMA e a Clínica Escola de Psicologia da UEPB.

Essa colaboração trará um plantão de escuta psicológica para os alunos da UAMA, oferecendo apoio e acompanhamento psicológico gratuito.

O professor destacou a importância de expressar sentimentos e cuidar da saúde mental como parte essencial do bem-estar geral.

Ouça o podcast completo aqui

