No quadro “Conversa com a Nutri” do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque compartilhou dicas sobre como melhorar a absorção de ferro no organismo através da alimentação.

Ela destacou a importância de consumir frutas ricas em vitamina C, como laranja, kiwi e manga, após as refeições, para potencializar a absorção do ferro.

Além disso, Amanda alertou sobre as frutas que podem dificultar essa absorção, como banana, abacate e uva, recomendando que sejam consumidas em outros momentos do dia.

Ela também aconselhou evitar consumir leite, chá ou refrigerantes durante as refeições, para não comprometer a absorção do ferro.

