Com o aumento no número de casos de síndromes respiratórias, comum neste período do ano, a Prefeitura de João Pessoa reforça o alerta para vacinação contra Covid-19, Influenza e coqueluche, principalmente das crianças e dos trabalhadores de saúde que atuam na assistência. A imunização evita o agravamento dessas doenças e também reduz a transmissão.

A vacina que protege contra Covid-19 faz parte do calendário nacional de imunização para crianças a partir de seis meses a menores de cinco anos de idade. Acima de cinco anos, está disponível apenas para quem faz parte do grupo prioritário.

“É importante destacar que os trabalhadores de saúde integram o grupo prioritário e, para quem já tem o esquema básico de vacinação, deve tomar uma dose anual, com no mínimo de três meses do recebimento da última dose de qualquer vacina Covid-19. No caso da Influenza, a vacinação está disponível para toda a população acima de seis meses de idade e o trabalhador de saúde também deve estar protegido”, orientou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da capital.

Mais proteção – Crianças, adolescentes, adultos e idosos devem manter o documento de vacinação em dia. Quem está com a caderneta de vacinação desatualizada coloca em risco não apenas a própria saúde, mas também pode se tornar um transmissor de doenças, em especial para as crianças e idosos, que são grupos mais vulneráveis. É com esse alerta, que a Prefeitura de João Pessoa convoca toda a população para buscar um serviço de saúde mais próximo e colocar em dia a vacinação.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta vacina.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta terça-feira (27):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas de Campanha:

– Dengue para adolescentes de 9 a 14 anos

– Covid-19 – grupos prioritários

– Influenza toda a população acima dos seis meses de idade

– Vacinas do Calendário de Rotina

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

Policlínicas Municipais

Vacinas de Campanha:

– Dengue para adolescentes de 9 a 14 anos

– Covid-19 – grupos prioritários

– Influenza toda a população acima dos seis meses de idade

– Vacinas do Calendário de Rotina

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Centro Municipal de Imunização

Vacinas de Campanha:

– Dengue para adolescentes de 9 a 14 anos

– Covid-19 – Para crianças menores de cinco anos e grupos prioritários

– Influenza toda a população acima dos seis meses de idade

– Vacinas do Calendário de Rotina

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

8h às 12h (sábado, domingo e feriado – apenas para vacinação de urgência)

Home Center Ferreira Costa

Vacinas de Campanha:

– Dengue para adolescentes de 9 a 14 anos

– Covid-19 – grupos prioritários

– Influenza toda a população acima dos seis meses de idade

– Vacinas do Calendário de Rotina

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Vacinas de Campanha:

– Dengue para adolescentes de 9 a 14 anos

– Covid-19 – grupos prioritários

– Influenza toda a população acima dos seis meses de idade

– Vacinas do Calendário de Rotina

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Vacinas de Campanha:

– Dengue para adolescentes de 9 a 14 anos

– Covid-19 – grupos prioritários

– Influenza toda a população acima dos seis meses de idade

– Vacinas do Calendário de Rotina

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira)

9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 – (Apenas whatsapp)

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)