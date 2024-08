Podcast: consultora destaca a importância de usar máscaras capilares, leave-ins e óleos

No quadro De Bem com o Espelho do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes compartilhou dicas sobre tratamentos capilares.

Ela destacou a importância de usar máscaras capilares, mesmo que por um tempo reduzido durante o banho, enfatizando que “é melhor feito do que perfeito”.

Ela também recomendou o uso de leave-ins e óleos para manter a saúde e a beleza dos fios, mesmo em dias frios, lembrando que cuidados simples podem fazer uma grande diferença na aparência e vitalidade do cabelo.

