Podcast: conheça os perigos da dependência de tecnologias

No quadro “Saúde Mental” do programa Conexão Caturité, a psicóloga Joseplessis Marques continua sua série sobre os impactos do uso excessivo de dispositivos eletrônicos e redes sociais na nossa saúde física, mental e social.

Ela abordou como o estresse, a ansiedade, e a busca por gratificação imediata estão cada vez mais presentes em consultórios, destacando a necessidade de práticas que ajudem a minimizar esses efeitos, como a organização do tempo, técnicas de relaxamento e uma alimentação saudável.

Ela também alertou para os perigos da dependência de tecnologias e sua influência nas relações sociais e na qualidade de vida.

Ouça o podcast completo abaixo

