Em João Pessoa: pacientes voltam a andar após sessões de fisioterapia com robô

Pacientes do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW-UFPB/Ebserh), internados com fraqueza muscular na Unidade de Clínica Médica foram submetidos a tratamento com a utilização de aparelho inovador de eletroestimulação neuromuscular, o que permitiu que voltassem a andar após meses sem mobilidade.

O Hospital adquiriu o equipamento em fevereiro de 2023, sendo o único do estado a contar com essa tecnologia.

Entre os casos de sucesso, está o de Suênia Silvestre. A jovem de 33 anos comemora a conquista de voltar a caminhar depois de quatro sessões de fisioterapia com terapia FES-cycling com o MOBITRONICS, um robô que possui pedais e se assemelha a uma bicicleta.

“Estava sem andar há quase dois meses. Quando cheguei aqui pensei que não iria sobreviver. Desmaiava com frequência, pois estava muito fraca. Ontem, consegui dar alguns passos com o andador e estou muito feliz pois vou voltar a andar sem ajuda. Esse robozinho foi a melhor coisa que me aconteceu”, disse a paciente no dia em que completou um mês e 15 dias de internação no HULW.

Única acompanhante da filha durante toda a jornada, Sueli Silvestre estava muito emocionada com a evolução e chorou ao receber a confirmação de que ela vai voltar a ter uma vida independente. A mãe conta que tudo começou após Suênia apresentar sinais de depressão. Com o agravamento do quadro, a jovem passou a ficar trancada no quarto, não conseguia mais se alimentar sozinha e precisou ser hospitalizada.

“Quando ela começou a ficar deprimida, parou de tomar as vitaminas necessárias porque é paciente bariátrica e foi ficando cada vez mais debilitada. O quadro estava tão grave que ela parou de se alimentar e não conseguia mais andar. Hoje Suênia está excelente. Quando a vi caminhando, chorei demais. Que coisa maravilhosa. É Deus na vida da minha filha”, disse Sueli.

Inovação

O fisioterapeuta Murillo Frazão, um dos especialistas da Unidade Multiprofissional que operam o equipamento, informou que a terapia inovadora melhora o desempenho muscular e a capacidade de deambulação de pacientes com fraqueza muscular, comorbidade comum durante a hospitalização.

“Tecnologias de suporte podem ajudar a superar barreiras para a realização de exercícios físicos em cenários de fraqueza muscular e/ou restrição de leito.

A estimulação elétrica funcional associada à cicloergometria (FES-cycling) é uma das várias tecnologias de suporte na área de fisioterapia robótica que vem ganhando espaço na promoção de exercícios físicos em pacientes hospitalizados com disfunção física.

“A tecnologia associa o exercício em cicloergômetro a pulsos elétricos administrados por eletrodos transcutâneos controlados por computador, promovendo contrações musculares e exercícios de ciclismo independentemente da funcionalidade da via fisiológica e nível de consciência do paciente”, destacou.

Já na quarta sessão de terapia com o aparelho de eletroestimulação neuromuscular, Suênia começou a dar os primeiros passos. O fisioterapeuta explicou que podem ser feitas até 10 sessões de cerca de 10 minutos em quinze dias de tratamento.

“Logo que o paciente começa a andar sozinho, sem apoio, a terapia FES-cycling com o MOBITRONICS é finalizada e serão indicadas, de acordo com o caso, outras condutas fisioterapêuticas.

