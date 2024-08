Campina Grande se prepara para mais um momento especial dedicado à amamentação. No próximo domingo, 25, o Parque da Criança será palco do segundo “Mamaço”, um evento que reúne mães para amamentar seus filhos em público e celebrar a importância do leite materno. A iniciativa faz parte da programação do Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização sobre o aleitamento materno.

A pediatra e presidente da Sociedade Paraibana de Pediatria, Socorro Martins, em entrevista à rádio Caturité FM, destacou o objetivo principal do evento.

– O nosso grande “Mamaço”, que está em sua segunda edição, é promovido pela Rede Cegonha e com o apoio da Sociedade Paraibana de Pediatria. Ele faz parte da programação do Agosto Dourado e o objetivo maior é conscientizar a população sobre a importância do aleitamento materno. Os estudos mostram que a criança que amamenta se previne de várias doenças. O benefício da amamentação não é só a nutrição – explicou.

