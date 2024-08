O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), está ampliando as ações do Paraíba Contra o Câncer para promover mais qualidade de vida aos pacientes oncológicos assistidos pelo programa.

Nesta semana, começou a ser oferecido o serviço de cuidados paliativos, iniciativa que visa proporcionar uma experiência mais digna e confortável para pacientes e familiares durante o tratamento.

De acordo com a médica oncologista e responsável técnica do Programa Paraíba contra o Câncer, Marianna Oliveira, o serviço é realizado por meio de teleinterconsulta, como já acontece na Teleoncologia, por meio da plataforma Saúde Meet, com uma equipe multidisciplinar (médicos, enfermeiros, assistentes sociais, entre outros profissionais).

“Os pacientes com diagnóstico oncológico, que têm necessidade de acompanhamento com os cuidados paliativos, serão atendidos via telemedicina. Este serviço funcionará nas três macrorregiões de Saúde, atendendo demandas dos 223 municípios do estado”, pontuou.

Para o secretário executivo de Rede de Unidades de Saúde, Patrick Almeida, o cuidado paliativo é fundamental para promover, de forma regionalizada, uma estratégia de atendimento integral na rede de saúde, sobretudo, diante de um diagnóstico que ameaça a continuidade da vida do paciente, causando medo e preocupação.

“Todo paciente com câncer tem diversas questões que se associam ao diagnóstico, como o medo de morrer, a incerteza da sua condição, o medo de sentir dor, de ser internado, de passar por um tratamento, e o cuidado paliativo ajuda esse paciente e a sua família a enfrentar esse momento tão difícil de uma maneira mais leve, mais serena, e com mais segurança”, destacou o secretário.

Ele ressaltou, ainda, que os cuidados paliativos também levam em consideração aspectos sociais, econômicos, religiosos e culturais, que interferem direta ou indiretamente no bem-estar dos pacientes. “É uma perspectiva humanizada para que o paciente se sinta cada vez mais bem acolhido e reaja positivamente ao tratamento que é oferecido”, acrescentou.

Inicialmente, o serviço de cuidados paliativos do Paraíba Contra o Câncer vai contemplar os pacientes oncológicos cujos casos são considerados mais graves, expandindo-se, gradativamente, a todos os pacientes com diagnóstico atendidos pelo Programa.

Cuidados paliativos – São os cuidados de saúde ativos e integrais prestados à pessoa com doença grave, progressiva e que ameaça a continuidade de sua vida, com foco no alívio da dor, no controle de sintomas e no apoio emocional.

O objetivo é oferecer mais qualidade de vida ao paciente e seus familiares, por meio da prevenção, identificação precoce, avaliação correta e do tratamento da dor e de outros problemas de saúde.

Paraíba Contra o Câncer – Programa criado pelo Governo da Paraíba para promover a saúde dos pacientes que aguardam por diagnóstico, exames e tratamento do câncer.

O acesso é por meio da Central Estadual de Regulação, que estabelece uma fila única para o acolhimento de pacientes.

As equipes especializadas são compostas por oncologistas clínicos e enfermeiros navegadores, profissionais responsáveis por coordenar o acesso do usuário, desde o ingresso no Programa até a realização de exames para diagnóstico, estadiamento e tratamento.

Todo o procedimento é realizado com o uso da Teleoncologia – já em funcionamento desde maio em todo o estado –, por meio da plataforma Saúde Meet.

