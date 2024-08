O serviço de Hemodinâmica do Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande, completa dois anos de funcionamento neste mês de agosto. Em entrevista à Rádio Caturité FM, nesta quarta-feira (21), o diretor do hospital, o médico Sebastião Viana, comemorou a marca de mais de 6.212 procedimentos minimamente invasivos realizados neste período.

– A Hemodinâmica foi instalada há dois anos no Hospital de Trauma para atender pacientes que precisam de um cateterismo de urgência ou angioplastia. As doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo e exigem um cuidado muito especial. Por isso, esse serviço foi implantado aqui na nossa unidade – destacou Sebastião Viana.

Além de cateterismos, o serviço também realiza procedimentos endovasculares para evitar amputações de pernas e neurorradiologia para pacientes com trombo na cabeça. “Os sinais de AVC são fáceis de identificar: desvio da boca, fala embolada e paralisia de um lado do corpo. Nesses casos, é fundamental buscar o Hospital de Trauma imediatamente”, alertou o diretor.

Para casos de dor no peito, a orientação é procurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). “Na UPA, são realizados os exames e, se for necessário fazer cateterismo, é feita a transferência através da regulação”, explicou.

O diretor do hospital destacou que a Hemodinâmica atende pacientes de todas as idades, mas a maioria é de idosos. “Temos recebido pacientes jovens, mas os infartos abaixo dos 35 anos costumam ser fulminantes. Infelizmente, muitas vezes não dá tempo de chegar ao hospital. Com o avançar da idade, o corpo desenvolve uma circulação colateral, ou seja, outros vasos surgem para auxiliar o coração”, pontuou.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online