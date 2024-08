No quadro “Saúde em Dia” do programa Conexão Caturité, a médica Patrícia Gadelha, gerente de ensino e pesquisa do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), destacou a importância dos projetos de extensão universitária desenvolvidos no hospital.

Ela ressaltou que o HUAC atingiu a marca de 51 projetos de extensão em 2024, cobrindo áreas como saúde da mulher, saúde do homem, saúde infantil e bem-estar dos colaboradores.

Entre os projetos mencionados, destacam-se aqueles voltados para o atendimento e acompanhamento de pacientes com endometriose, câncer de mama e ovário policístico, além de iniciativas como a classe hospitalar para crianças internadas e atividades de arteterapia.

Patrícia também falou sobre a importância da colaboração entre equipes multidisciplinares e a participação ativa de estudantes, que ganham experiência prática e desenvolvem empatia no ambiente hospitalar.

