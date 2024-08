A Prefeitura de João Pessoa faz nova convocação e alerta para a população se vacinar contra Covid-19, que dentro das novas recomendações, é destinada para crianças menores de cinco anos de idade, inserida no Calendário Nacional de Vacinação, e para acima dos cinco anos, é destinada para as pessoas que integram os grupos prioritários.

Temporariamente, a vacinação com a XBB pediátrica, para crianças menores de 5 anos, está sendo realizada apenas no Centro Municipal de Imunização (CMI), localizado na Avenida Ruy Barbosa, s/n, Torre.

“Estamos aguardando o envio de novas doses e para que não haja perda técnica do imunizante e para garantir a assistência dos pequeninos, disponibilizamos essa vacina, que passou a fazer parte do calendário de rotina, no CMI”, explicou Fernando Virgolino, chefe do Setor de Imunização de João Pessoa.

A nova vacina previne contra novas cepas e reduz as chances de internação e mortalidade pela doença. O requisito para receber o imunizante é ter tomado a dose anterior da vacina contra Covid-19 há pelo menos um ano e estar dentro da recomendação para vacinação.

Os esquemas primários de vacinação não são mais recomendados rotineiramente para pessoas com 05 anos de idade ou mais que não fazem parte dos grupos prioritários. Contudo, se a pessoa não tiver se vacinado anteriormente e optar por se vacinar poderá receber uma dose da vacina Covid-19 monovalente (XBB), e crianças completamente vacinadas (três doses) anteriormente com outras vacinas contra Covid-19 podem receber mais uma dose da vacina monovalente XBB.

Grupos prioritários para Covid-19 – Crianças menores de 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI) e seus trabalhadores, pessoas imunocomprometidas, indígenas vivendo em terra indígena, ribeirinhos, quilombolas, gestantes e puérperas, trabalhadores da Saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade (maiores 18 anos), funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua.

Vacinação Domiciliar – A prevenção com as vacinas que protegem contra Influenza e Covid-19 é muito importante para as pessoas acamadas – restritas ao leito. Para isso, a pessoa responsável ou o cuidador pode fazer o agendamento pelo WhatsApp, por meio do número (83) 98645-7727. As vacinas são disponibilizadas nos domicílios, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.

Atualização da caderneta – Crianças, adolescentes, adultos e idosos devem manter o documento de vacinação em dia. Quem está com a caderneta de vacinação desatualizada coloca em risco não apenas a própria saúde, mas também pode se tornar um transmissor de doenças, em especial para as crianças e idosos, que são grupos mais vulneráveis. É com esse alerta que a Prefeitura de João Pessoa convoca toda a população para buscar um serviço de saúde mais próximo e colocar em dia a vacinação.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta quarta-feira (21):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas de Campanha:

– Dengue – para adolescentes de 9 a 14 anos

– Covid-19 – grupos prioritários

– Influenza – toda a população acima dos seis meses de idade

– Vacinas do calendário de rotina

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

Policlínicas Municipais

Vacinas de Campanha:

– Dengue – para adolescentes de 9 a 14 anos

– Covid-19 – grupos prioritários

– Influenza – toda a população acima dos seis meses de idade

– Vacinas do calendário de rotina

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Centro Municipal de Imunização

Vacinas de Campanha:

– Dengue – para adolescentes de 9 a 14 anos

– Covid-19 – crianças menores de 5 anos e grupos prioritários

– Influenza – toda a população acima dos seis meses de idade

– Vacinas do calendário de rotina

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

8h às 12h (sábado, domingo e feriado – apenas para vacinação de urgência)

Home Center Ferreira Costa

Vacinas de Campanha:

– Dengue – para adolescentes de 9 a 14 anos

– Covid-19 – grupos prioritários

– Influenza – toda a população acima dos seis meses de idade

– Vacinas do calendário de rotina

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Vacinas de Campanha:

– Dengue – para adolescentes de 9 a 14 anos

– Covid-19 – grupos prioritários

– Influenza – toda a população acima dos seis meses de idade

– Vacinas do calendário de rotina

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Vacinas de Campanha:

– Dengue – para adolescentes de 9 a 14 anos

– Covid-19 – grupos prioritários

– Influenza – toda a população acima dos seis meses de idade

– Vacinas do calendário de rotina

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira)

9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 – (Apenas whatsapp)

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online