Podcast: psicóloga alerta sobre os impactos do uso excessivo de redes sociais

No quadro Saúde Mental do programa Conexão Caturité, a psicóloga Josiplessis Marques iniciou uma série sobre o impacto do uso excessivo de dispositivos eletrônicos e redes sociais na saúde física, mental e social.

Ela destacou sintomas como dificuldade de foco, procrastinação, problemas de memória e dependência digital, além de problemas físicos como dores posturais e sono prejudicado.

A psicóloga também apresentou o conceito de “obesidade digital” e sugeriu a leitura do livro “Nação Dopamina” da doutora Anne Lambeck, que oferece um protocolo de abstinência para compulsões e vícios.

Ouça o podcast completo abaixo

