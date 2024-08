A doença de Alzheimer tem se tornado cada vez mais comum, atingindo pessoas de diferentes idades. Para ajudar familiares e cuidadores a lidar com essa realidade, a psicóloga Josiplessis Marques, em entrevista à rádio Caturité FM, compartilhou importantes orientações sobre como identificar os primeiros sinais da doença e oferecer o cuidado adequado.

Segundo a especialista, a detecção precoce do Alzheimer é fundamental. “É um exame muito mais clínico observatório no início do que laboratorial ou imagem”, explica Josiplessis.

A psicóloga destaca que mudanças comportamentais como irritabilidade excessiva, hostilidade, uso de linguagem inadequada e lapsos de memória frequentes podem ser sinais de alerta.

– É importante diferenciar os lapsos de memória comuns, causados por estresse ou fadiga, dos que são característicos do Alzheimer. No caso da doença, esses esquecimentos se tornam recorrentes e envolvem até mesmo atividades do cotidiano, como encontrar objetos em lugares habituais – pontuou.

A psicóloga também ressaltou que, apesar da perda de memória recente, as pessoas com Alzheimer tendem a preservar a memória de eventos passados. “Não confronte a pessoa quando ela apresentar esses lapsos de memória”, orienta Josiplessis. “Isso pode causar culpa e agravar a situação. Em vez disso, busque acolher, ter paciência e empatia”.

Josiplessis enfatizou a importância do humor como ferramenta para lidar com a doença. “O humor pode ser um grande aliado nesse processo. Em vez de corrigir ou ridicularizar, tente usar o humor para aliviar a tensão e criar um ambiente mais leve”, sugere.

Por fim, ela reforçou a importância de buscar ajuda de profissionais especializados. “A detecção precoce e o tratamento adequado são fundamentais para retardar o desenvolvimento da doença e garantir uma melhor qualidade de vida para o paciente e seus familiares”, conclui Josiplessis.

