Um aplicativo que quantifica componentes subjetivos relacionados à ansiedade, acessível a pessoas surdas por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras), foi lançado na manhã de quarta-feira (14), no Centro de Humanidades (CH) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), campus sede.

Desenvolvido pelo aluno Vinícius Furtado, do curso de Ciências da Computação da UFCG, sob a orientação do professor Tiago Massoni, o aplicativo Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE)/Libras é fruto da tese de doutorado da pesquisadora Marta Camilo, defendida em 2023 pela Universidade de Pernambuco (UPE) e Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Uma parceria com a UFCG proporcionou a materialização dos resultados da pesquisa numa ferramenta tecnológica, acessível, que inclui os surdos como público principal a ter aproximação, em sua primeira língua, com o formulário de traço e estado de ansiedade.

“Com a tese pronta, com todos os vídeos disponíveis, produzidos na UEPB, surgiu o convite ao professor Thiago Massoni, que aceitou o desafio e entregou para o seu orientando. A partir daí, o aluno da UFCG, na etapa final do curso, recebeu a incumbência do desenvolvimento do app”, explica Marta Camilo.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 10 milhões de brasileiros convivem com a surdez. A deficiência gera prejuízos que vão além das dificuldades cotidianas e interação social, causando impactos na saúde mental, a exemplo da ansiedade.

“A falta de uma ferramenta de acessibilidade do questionário IDATE para pessoas surdas dificulta a participação desse público em pesquisas de saúde mental. A aplicação móvel desenvolvida para celulares Android, utilizando Libras e recursos visuais, permite que pessoas surdas respondam ao questionário de forma autônoma”, destaca o professor Tiago Massoni.

Entre as principais funcionalidades da ferramenta estão a seleção de qual formulário se deseja responder (idate-t ou idate-e); a visualização de vídeos onde um intérprete faz as perguntas, através de Libras; a seleção das respostas por meio de uma escala Likert; e a visualização do resultado final do formulário, onde são apresentadas as respostas selecionadas e o score.

Inicialmente, a solução IDATE/Libras estará disponível para profissionais da área da saúde mental, a exemplo de psicólogos, psiquiatras e pesquisadores que tenham interesse em prestar melhor assistência e pesquisar a ansiedade nos surdos.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online