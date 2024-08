No quadro “De Bem com o Espelho” do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes Florêncio compartilhou dicas para quem tem pele oleosa.

Isanna destacou a importância de utilizar produtos adequados, como bases matte, adstringentes e protetores solares livres de óleo, para controlar a oleosidade ao longo do dia.

Ela também sugeriu o uso de lencinhos antioleosidade ou papel toalha para retirar o excesso de óleo sem comprometer a maquiagem.

Para aqueles que não utilizam maquiagem, Isanna recomendou manter os cuidados básicos com a pele, evitando lavar o rosto em excesso para não estimular mais oleosidade.

