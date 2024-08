Mulher morre após reação a injeção de antibiótico em pronto atendimento do Conde

Uma mulher de 50 anos, Patrícia de Lima Lopes, morreu após receber uma injeção de penicilina benzatina (Benzetacil) em um Pronto Atendimento (PA) no município de Conde, região metropolitana de João Pessoa. A suspeita é que a causa da morte tenha sido um choque anafilático.

Patrícia, que tratava uma celulite infecciosa, havia recebido uma primeira dose do antibiótico sem intercorrências no dia 7 de agosto.

Contudo, após a segunda dose, administrada no dia 11 de agosto, ela sofreu uma insuficiência respiratória aguda e, apesar dos esforços da equipe médica, não resistiu.

O corpo foi encaminhado para o Núcleo de Medicina e Odontologia Legal do Instituto de Polícia Científica para determinar a causa exata da morte.

O laudo deve ser divulgado em 30 a 40 dias. A Secretaria de Saúde de Conde lamentou o ocorrido e aguarda os resultados dos exames.

*com informações da TV Cabo Branco