A Prefeitura de João Pessoa disponibiliza para toda população a partir dos seis meses de idade as vacinas contra Covid-19 e a trivalente que protege contra o vírus Influenza A (H1N1), A (H3N2) e B.

A vacinação é uma das medidas de prevenção mais importantes para proteger contra doenças, suas complicações e óbitos, além de contribuir para a redução da circulação viral na população, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco.

O alerta para vacinação é principalmente para as pessoas que integram os grupos prioritários, entre elas, crianças, gestantes, idosos e puérperas.

“A caderneta precisa estar atualizada, sobretudo com as vacinas de campanhas que protegem contra Covid-19 e Influenza. As vacinas estão disponíveis para toda a população a partir dos seis meses de idade”, informou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Além das salas de vacinas localizadas nas unidades de saúde da família (USFs), policlínicas municipais e Centro de Imunização, para garantir o cuidado preventivo, a Prefeitura de João Pessoa disponibiliza três pontos de vacinação para atender a população pessoense e aos turistas que visitam a Capital.

Os pontos móveis ofertam todas as vacinas das campanhas ativas, que protegem contra Influenza, Covid-19 e Dengue, e mantêm a oferta dos imunizantes contemplados no Calendário Nacional de Vacinação que faz parte da prevenção de rotina das crianças, adolescentes, adultos e idosos. Os serviços estão localizados no Shopping Sul, no bairro dos Bancários, no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230, e no Shopping Tambiá.

Atualização da caderneta – Crianças, adolescentes, adultos e idosos devem manter o documento de vacinação em dia. Quem está com a caderneta de vacinação desatualizada coloca em risco não apenas a própria saúde, mas também pode se tornar um transmissor de doenças, em especial para as crianças e idosos, que são grupos mais vulneráveis. É com esse alerta que a Prefeitura de João Pessoa convoca toda a população para buscar um serviço de saúde mais próximo e colocar em dia a vacinação.

Vacinação Domiciliar – Para pessoas acamadas e restritas ao leito, é necessário fazer agendamento, por meio do número (83) 98645-7727. As vacinas são disponibilizadas nos domicílios, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta quarta-feira (14):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e do Calendário de Rotina

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto

Policlínicas Municipais

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e do Calendário de Rotina

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Centro Municipal de Imunização

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e do Calendário de Rotina

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

8h às 12h (sábado, domingo e feriado – apenas para vacinação de urgência)

Home Center Ferreira Costa

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e do Calendário de Rotina

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e do Calendário de Rotina

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e do Calendário de Rotina

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira)

9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 – (Apenas whatsapp)

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

