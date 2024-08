No quadro “Saúde em Dia” do programa Conexão Caturité, a médica Patrícia Gadelha, gerente de ensino e pesquisa do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), destacou três eventos importantes: a 1ª Jornada de Saúde Digital da Universidade Federal de Campina Grande, o 2º Metafórum de Inovação Tecnológica do HUAC, e o 1º Encontro de TeleSaúde do HUAC.

Durante a conversa, Patrícia explicou o conceito de saúde digital e como a telemedicina e a inovação tecnológica estão sendo implementadas no HUAC para melhorar o atendimento aos pacientes.

Ela compartilhou detalhes sobre um projeto piloto de consultas pré-anestésicas via teleatendimento, que já atendeu 25 pacientes com feedbacks positivos.

Esses eventos, que acontecerão entre terça-feira (13) e quarta-feira (14), são voltados para a comunidade acadêmica e profissionais de saúde, com o objetivo de promover discussões e avanços na saúde digital e inovação tecnológica em Campina Grande.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas através do Instagram do HUAC.

