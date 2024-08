Professor alerta sobre sedentarismo: “Uma em cada oito pessoas têm obesidade ou sobrepeso”

Em entrevista na Rádio Caturité FM, o professor e atleta de corrida de rua Michel Izidro destacou a importância da promoção à saúde e a prática de atividades físicas para combater a obesidade e o sobrepeso, problemas que afetam uma em cada oito pessoas no mundo. Segundo Michel, a obesidade é uma questão de saúde pública que necessita de atenção urgente.

“Uma em cada oito habitantes do mundo tem obesidade ou sobrepeso e isso é como uma pandemia de saúde pública, porque acarreta muitas doenças. Existem dados que dizem que mais de 50% estarão obesas nos próximos anos. Mas pra mim o jogo está virando. Já há muitas crianças que querem correr com os pais, praticar atividades físicas e isso é muito importante. É uma geração que vai copiar os exemplos dos pais”, afirmou Michel.

Michel Izidro compartilhou sua própria jornada de transformação, que começou ao trabalhar em uma academia. “Eu fui trabalhar em uma academia e a partir daí conheci a corrida, comecei a treinar, perdi 30kg e vi uma oportunidade de mercado com as corridas de rua. O importante é começar. Começar devagar, dia sim, dia não, dando uma volta, começando com pequenos trotes.”

Além de sua própria história, Michel ressaltou a importância de iniciativas que promovem a saúde de forma segura e responsável. “No Parque da Criança tem um trabalho maravilhoso, com aulas de danças, mas também é importante promover a saúde de forma responsável e segura, com o acompanhamento de profissionais”, destacou.

O professor e atleta vê com otimismo a mudança de comportamento das novas gerações, que estão se inspirando nos pais para adotar um estilo de vida mais saudável. “Já há muitas crianças que querem correr com os pais, praticar atividades físicas e isso é muito importante. É uma geração que vai copiar os exemplos dos pais.”

