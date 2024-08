Podcast: conheça a importância do ovo caipira

No programa Conexão Caturité, o quadro “Sou do Campo” contou com a participação do professor de agroecologia e engenheiro agrônomo Fábio Agra Medeiros, que abordou a importância do consumo de ovos caipiras.

Segundo o professor, há uma crescente valorização dos ovos provenientes de galinhas criadas soltas, sem a utilização de alimentos artificiais, devido ao bem-estar animal e à segurança alimentar.

Medeiros também destacou que, apesar do custo mais elevado, os ovos caipiras são preferidos por muitos consumidores devido à sua produção mais natural e saudável.

Ele ainda ressaltou a importância de os produtores investirem em marketing para promover esses produtos, garantindo maior transparência e confiança para o consumidor.

Ouça o podcast completo e saiba mais

