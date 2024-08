Podcast: Associação convida população de Campina para palestra em faculdade

Na participação da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Campina Grande, no programa Conexão Caturité, João Nogueira de Arruda, coordenador do Instituto Social de Assistência à Saúde, convidou a população para uma importante palestra.

O evento ocorrerá na próxima terça-feira, dia 13, às 13h30, no auditório da Faculdade Uninassau, em Campina Grande, e abordará o tema “Direitos dos usuários do SUS e dever do Estado”.

A palestra contará com a participação de três especialistas, incluindo a doutora Eliade Maria França, presidente da Comissão de Saúde da OAB Campina Grande, que esclarecerão dúvidas e orientarão os presentes sobre seus direitos.

O evento é uma iniciativa conjunta de várias instituições de saúde da cidade, como APAE, Conselho Municipal de Saúde e outras, que buscam informar os usuários sobre seus direitos no sistema de saúde.

Além disso, Romualdo Figueiredo, presidente da Associação, anunciou uma confraternização especial para os associados no próximo sábado, com transporte, refeições e atividades recreativas, em comemoração ao Dia dos Pais.

