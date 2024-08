O Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa (HELP), em parceria com a Clínica Escola da Unifacisa, irá promover, em Campina Grande, um mutirão de consultas de cardiologia e eletrocardiograma, com foco na prevenção e identificação precoce de doenças cardiovasculares. O evento será exclusivo para pacientes previamente inscritos, garantindo um atendimento organizado e eficaz.

Como participar do mutirão?

Para participar, é necessário realizar a inscrição antecipadamente, pois as vagas são limitadas. A participação é restrita a pacientes com mais de 40 anos, residentes em Campina Grande, que possuam o Cartão Nacional do SUS de Campina Grande e que apresentem sintomas como dor precordial (dor no peito) ou dispneia (cansaço).

Doenças do coração: um alerta para a saúde

As doenças do coração representam uma das principais causas de morte no Brasil, responsáveis por cerca de 30% dos óbitos anuais, totalizando 400 mil mortes, conforme dados do Ministério da Saúde.

Especialistas afirmam que muitas dessas mortes poderiam ser evitadas com a detecção precoce e o controle dos fatores de risco, como tabagismo, diabetes, hipertensão e obesidade.

O mutirão de cardiologia do HELP e Unifacisa é uma oportunidade para aqueles que se enquadram nos critérios, de realizar exames preventivos e receber orientações médicas essenciais para a saúde do coração.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online