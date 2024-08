Pessoas acamadas podem agendar vacinação em João Pessoa

A vacinação de pessoas restritas ao leito pode ser realizada pelos profissionais de saúde da Prefeitura de João Pessoa durante todo ano, que promove a manutenção do cuidado principalmente para evitar doenças que possam evoluir para Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG), como Influenza e Covid-19.

A vacinação domiciliar das pessoas acamadas é realizada por meio de agendamento, que pode ser feito pelo canal do WhatsApp pelo número (83) 98645-7727 ou o usuário pode também buscar essa assistência na unidade de saúde da família mais próxima de sua residência. As vacinas são disponibilizadas nos domicílios, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h. Já o horário para agendamento da vacina, nessas condições especiais, é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h às 16h.

“Temos as equipes das unidades de saúde da família, da Central de Imunobiológicos e do Serviço de Atenção Domiciliar na garantia dessa assistência preventiva. Atuamos de forma conjunta para garantir o cuidado integral desse público. Portanto, alertamos os responsáveis de procurar um profissional de saúde na USF de referência mais próxima de sua casa ou fazer o agendamento por mensagem de WhatsApp”, orientou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização na Capital.

Por meio de agendamento, os profissionais da Secretaria de Saúde vão até a residência desses usuários e, além dos cuidados de rotina necessários, fazem também a atualização da caderneta com as vacinas das campanhas ativas, contra Influenza, Covid-19 e quando recomendada, com a Pneumocócica 23-valente.

SAD – O Serviço de Atenção Domiciliar integra o Programa Melhor em Casa, do Ministério da Saúde, e tem a finalidade de trabalhar a desospitalização, diminuindo o tempo de permanência nos hospitais e nas unidades de pronto atendimento, por meio de um cuidado integral e humanizado no ambiente domiciliar. Ou seja, atende pacientes que podem receber alta do hospital, porém necessitam da continuidade dos cuidados em casa.

Atualização da caderneta – Crianças, adolescentes, adultos e idosos devem manter o documento de vacinação em dia. Quem está com a caderneta de vacinação desatualizada coloca em risco não apenas a própria saúde, mas também pode se tornar um transmissor de doenças, em especial para as crianças e idosos, que são grupos mais vulneráveis. É com esse alerta que a Prefeitura de João Pessoa convoca toda a população para buscar um serviço de saúde mais próximo e colocar em dia a vacinação.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta sexta-feira (9):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e do Calendário de Rotina

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

Policlínicas Municipais

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e do Calendário de Rotina

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Centro Municipal de Imunização

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e do Calendário de Rotina

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

8h às 12h (sábado, domingo e feriado – apenas para vacinação de urgência)

Home Center Ferreira Costa

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e do Calendário de Rotina

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e do Calendário de Rotina

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e do Calendário de Rotina

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira)

9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 – (Apenas whatsapp)

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)