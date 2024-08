No dia 08 de agosto, celebra-se o Dia Nacional de Combate ao Colesterol, um importante momento para conscientizar a população sobre os riscos e cuidados necessários para manter a saúde cardiovascular.

Em entrevista à Caturité FM, o médico cardiologista Rodrigo Vieira falou sobre a importância de controlar os níveis de colesterol e como ele afeta diretamente o coração e a saúde em geral.

– O colesterol, em grosso modo, é gordura. Existem vários tipos de gordura: gorduras boas, gorduras ruins. A gente escuta muito falar, ‘peixe é bom, tem uma gordura boa’, mas basicamente a gente tem vários tipos de colesterol. O que preocupa a gente da cardiologia é exatamente o LDL, que é um colesterol específico de depósito, ou seja, aquele colesterol que vai se depositando. Vou fazer um comparativo com você: é como se fosse aquela sua pia, que você vai deixando acumular gordura dentro, chega uma hora que aquela gordura tem que ser retirada. Basicamente, é o que acontece nas nossas artérias – explicou o Dr. Rodrigo Vieira.

Ele ressaltou que as doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte no Brasil, muitas vezes associadas ao colesterol alto.

– No Brasil hoje, a gente tem uma média de quase 400 mil mortes por ano por doenças cardiovasculares. São mais ou menos 3,8 milhões de pessoas acometidas por essa patologia. Veja que eu não falei especificamente da doença que é o colesterol, mas das inúmeras doenças que o colesterol pode piorar ou pode ocasionar. Em relação ao colesterol, a gente tem um ponto importante a frisar aqui, que é a aterosclerose. O que seria? É o nome dado à formação da placa de gordura organizada. Então, como eu citei anteriormente, sua caixa de gordura da pia, chega uma hora que você tem que desentupir. Em tese, se você obstruir uma artéria, você causa um infarto – apontou.

Dr. Rodrigo também destacou a vulnerabilidade das mulheres às doenças cardiovasculares, especialmente após a menopausa.

“Mulher morre mais do que homem no infarto, primeiro pela anatomia e segundo porque a mulher aguenta mais. Então, consequentemente, ela demora mais a procurar o serviço médico. Essa é uma tática, principalmente depois da menopausa. E o que influencia muito também hoje é a quantidade de atividade física. Hoje em dia, a gente tem um estresse enorme, metas para bater, boletos para pagar, e toda essa falta de atividade física, junto com o estresse e uma má alimentação”.

Ele alertou sobre a alta incidência de acidente vascular cerebral (AVC) em Campina Grande, muitas vezes agravada pelo colesterol alto.

“Os dados de atendimentos pelo Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande são alarmantes. No mês passado, foram 180 atendimentos por AVC no hospital de trauma. Só nesse final de semana, foram 14. O colesterol alto é um agravante nesse sentido. Quando você tem uma doença cerebrovascular, todos esses podem ser acometidos por placas de gordura.”