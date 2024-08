A psicóloga Josiplessis Marques abordou em participação na Rádio Caturité FM a importância da saúde mental para o desempenho dos atletas de alto rendimento. Utilizando como exemplo a participação de Gabriel Medina nas últimas Olimpíadas, a especialista destacou a necessidade de equilíbrio emocional mesmo diante de adversidades.

“Gabriel Medina tinha todas as condições para conquistar a medalha de ouro, mas a vida nos mostra que nem tudo depende de nós. Ele se preparou intensamente, mas a natureza, com suas particularidades, não colaborou. Essa situação nos ensina a lidar com a frustração e a importância de manter a calma mesmo diante de imprevistos”, afirmou Josiplessis.

A profissional também ressaltou a importância da saúde mental para o sucesso de outros atletas como Simone Biles e Rebecca Andrade.

“A série sobre o retorno de Simone Biles nos mostrou como a saúde mental é fundamental para o desempenho esportivo. Ela demonstrou que é possível superar traumas e conquistar grandes feitos, mesmo em um esporte tão exigente como a ginástica”, completou.

A importância da psicoterapia

Josiplessis Marques destacou o papel da psicoterapia no desenvolvimento da resiliência e do bem-estar emocional dos atletas.

“Rebecca Andrade, por exemplo, atribui sua leveza e bom desempenho à terapia que faz desde os 13 anos. Essa prática a ajudou a lidar com a pressão e a buscar a excelência sem se prender ao perfeccionismo”, explicou.

Lições para a vida

As experiências dos atletas nas Olimpíadas podem servir de inspiração para todos nós. “A vida é como uma onda, às vezes ela vem, às vezes ela vai. O importante é mantermos a fé, a esperança e a busca pela superação. A saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Ao cuidarmos de nossa mente, estamos investindo em nosso bem-estar geral”, finalizou.

