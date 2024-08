Prefeitura de João Pessoa realiza Vasectomia; procedimento simples, seguro e rápido

Método contraceptivo seguro e ofertado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a cirurgia de vasectomia faz parte do serviço em saúde do homem disponibilizado pelo Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI). É um procedimento cirúrgico simples, seguro e rápido.

No Hospital Santa Isabel, o procedimento é realizado pelo Serviço de Urologia, que é coordenado pelo médico urologista Rafael Rebouças.

O profissional explica que para ter acesso à cirurgia de vasectomia, o interessado pode procurar diretamente o hospital ou se dirigir a uma unidade de saúde da família (USF), que vai agendar a consulta.

“Na consulta, o especialista explica todo o procedimento e encaminha o usuário a uma equipe multiprofissional, composta por psicólogos e assistente social, dando entrada nos trâmites para a realização da cirurgia”, informa o médico.

Vantagens – A cirurgia de vasectomia tem diversas vantagens para o homem e sua parceira. Além de representar a responsabilização também do homem na anticoncepção e no planejamento reprodutivo, o procedimento é de rápida realização e de recuperação mais simples do que, por exemplo, a laqueadura nas mulheres. A cirurgia dura cerca de 30 minutos e conta com anestesia local e o paciente não precisa ficar internado, tendo alta no mesmo dia.

Dados do Ministério da Saúde apontam, entre as vantagens da vasectomia, a diminuição no uso de contraceptivos que prejudicam a saúde das mulheres, é um método seguro para evitar a gravidez, não afeta o desempenho sexual e é um procedimento ambulatorial de risco menor que a laqueadura.

De acordo com o MS, estudos apontam, inclusive, que a vasectomia pode proporcionar efeitos psicológicos positivos sobre os homens e as mulheres, melhorando a vida sexual e a harmonia entre os casais.