Podcast: Coordenadora da Rede Cegonha explica sobre a doação de leite materno

No programa Conexão Caturité, o tema do início de agosto foi marcado pela abertura da campanha Agosto Dourado, dedicada à Semana Mundial de Amamentação.

Em entrevista com Laudeci Brito, coordenadora da Rede Cegonha, foram destacadas as ações para promover e apoiar o aleitamento materno durante todo o mês.

Laudeci explicou que a campanha deste ano tem o tema “Amamentação: Apoio em Todas as Situações” e será oficialmente lançada às 16 horas no banco de leite humano do Isea. A semana contará com eventos celebrativos e atividades educativas em diversas unidades de saúde.

O Agosto Dourado visa reforçar a importância do leite materno para a saúde da criança e da mãe, e promover o apoio à amamentação em todas as situações.

Além disso, o banco de leite humano realiza coleta domiciliar e oferece suporte às mães. Para mais informações e doações, a população pode entrar em contato através das redes sociais do banco de leite.

Ouça o podcast completo e saiba mais.

♦ Dica pra você: siga nosso Instagram – @paraiba_online