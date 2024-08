Consultório JM: saiba o que é Apneia Obstrutiva do Sono

Neste sábado (3) , durante o programa “Consultório JM” da Rádio Caturité, o médico Antonio Henriques abordou sobre a Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS).

Segundo ele, a Apneia Obstrutiva do Sono é uma parada respiratória provocada pelo colabamento das paredes da faringe. O distúrbio ocorre principalmente enquanto a pessoa está dormindo e roncando.

“Durante as crises, ela para de roncar por causa do bloqueio da passagem de ar pela faringe. A repetição dos episódios de apneia tem como consequência a menor oxigenação do sangue, o que pode redundar em danos ao organismo”, alertou o médico, que ressaltou que a apneia obstrutiva do sono atinge, frequentemente, mais os homens obesos de meia-idade.

No adulto, as principais características do distúrbio são: 1) suspensão da respiração por 10 segundos em cinco ou mais episódios por hora de sono, 2) redução dos níveis de oxigênio no sangue. Nas crianças, bastam 2 ou 3 segundos de parada respiratória para o sangue dar sinais de falta de oxigênio.

